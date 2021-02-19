شاهد .. سرقة سيارة متوقفة في شارع عام بالرياض

تواصل – فريق التحرير :
نشر حساب طرق الرياض مقطع فيديو لسرقة سيارة ، أثناء توقفها في شارع عام بالرياض.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، السيارة وهي متوقفة أمام أحد المباني في الرياض ، فيما حيث جاءت سيارة وتوقفت بجوارها ، ثم ترجل منها أحد الأشخاص وتوقف أمام المركبة المسروقة .
وبين الفيديو اللص وقد استطاع فتح باب السيارة ، حيث أطلقت المركبة إنذار السرقة ، إلا أنه دخل فيها واستطاع إيقافه ، وانتظر بضع دقائق ، ثم فر بها هارباً .
وأشار الحساب إلى أن السيارة من نوع “هيونداي إلنترا” ، فضية اللون ، داعياً من يستطع التعرف عليها إبلاغ الجهات الأمنية .
لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة إحدى السيارات
النوع: هونداي النترا، اللون فضي، لوحة رقم (د ن أ ٩٠٧٠)
من يعثر عليها يتصل بالجهات الأمنية او بالرقم 0555101680pic.twitter.com/85uqSOhZ0y
— طرق الرياض (@Ruh_Rd)February 19, 2021