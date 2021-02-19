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توقعات طقس الغد : أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على هذه المناطق

توقعات طقس الغد : أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المركز ، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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