«سامسونج» توقف خدمة الذاكرة السحابية في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سامسونج إيقاف بعض الوظائف في خدمة الذاكرة السحابية “سامسونج كلاود” بدءاً من 30 يونيو 2021.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن المستخدم لن يتمكن من مزامنة معرض الصور والملفات الخاصة مع ذاكرة سامسونج السحابية، وستحذف الملفات الموجودة بعد هذا التاريخ، وأصبحت هذه الوظائف غير قابلة للتهيئة مجدداً منذ أكتوبر 2020 الماضي.

وإذا رغب المستخدم في مواصلة استعمال وظيفة الذاكرة السحابية وتخزين الصور والملفات الخاصة من هاتف جالاكسي على شبكة الإنترنت، يمكنه الاعتماد على خدمة الذاكرة السحابية مايكروسوفت وان درايفOneDrive، المثبتة مسبقا على هواتف سامسونج جالاكسي منذ فترة.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن نقل البيانات من خدمة سامسونج كلاود إلى خدمة مايكروسوفت وان درايف حتى 31 مارس ، ولكن على المستخدم إنشاء حساب مايكروسوفت ليتمكن من استعمال خدمة الذاكرة السحابية وان درايف.

ويمكن للمستخدم تنزيل الصور والملفات من سامسونج كلاود وتخزينها في أي مكان آخر، إذا لم يرغب في استعمال خدمة مايكروسوفت وان درايف.

ومن البدائل الأخرى لخدمة وان درايف إمكانية استعمال الذاكرة السحابية جوجل درايفDriveوتطبيق الصور جوجلPhotos، المثبتة على هواتف سامسونغ غالاكسي مسبقاً، كما يتضمن متجر جوجل بلاي العديد من خدمات الذاكرة السحابية الأخرى.

وأشارت سامسونج إلى أن إيقاف خدمة مزامنة الصور والملفات سيوثر على الخدمات المدفوعة أيضا، حيث ستلغى الاشتراكات المدفوعةPremiumلزيادة مساحة الذاكرة بداية من 1 أبريل 2021، وستعاد أي رسوم زائدة.

وأكدت سامسونج أنه لا يزال يمكن مزامنة وظائف الهاتف الأخرى مثل جهات الاتصال والتقويم والملاحظات عن طريق خدمة سامسونج كلاود حالياً.