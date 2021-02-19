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«الجمارك» توضح ضوابط استيراد الأسلحة البيضاء والدراجات النارية للأفراد

«الجمارك» توضح ضوابط استيراد الأسلحة البيضاء والدراجات النارية للأفراد
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن إجراءات استيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها ، وكذلك الدراجات النارية .

وقالت الهيئة رداً على أحد الاستفسارات : ” يُسمح باستيراد الأسلحة البيضاء بجميع أنواعها للأفراد على أن تكون ذات طابع شخصي، أما بالنسبة للشركات فيشترط وجود سجل تجاري بنفس النشاط” .

من جهة أخرى أوضحت الجمارك إجراءات استيراد دراجة نارية ، وأشارت إلى أنه إذا كانت أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة المواصفات والمقاييس ولا يسمح بدخولها بدون رقم هيكل.

وأوضحت الجمارك أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%.

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