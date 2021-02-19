الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى روسيا للمواطنين  

تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى روسيا للمواطنين  
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرتسفارة المملكة في موسكو، اليوم الجمعة، تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنها ستغلق أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا.

 وقالت السفارة :«نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المدافع عن الوطن) في روسيا الاتحادية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 22 فبراير، ويستأنف العمل يوم الأربعاء 24 فبراير 2021م، في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين».

 

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» توضح مزايا شرط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية

«الموارد البشرية» توضح مزايا شرط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية

خبير اقتصادي يعدد فوائد وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر بالمملكة

خبير اقتصادي يعدد فوائد وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر بالمملكة

«ولي العهد» ورئيس روسيا يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق النفط

«ولي العهد» ورئيس روسيا يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق النفط

رسمياً.. إيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقار بالمملكة

رسمياً.. إيقاف التعاقد مع أي شركة أجنبية ليس لها مقار بالمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>