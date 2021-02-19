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«الزعاق»: اليوم بداية موسم العقرب الثانية.. وهذه مواصفاته ومدته

«الزعاق»: اليوم بداية موسم العقرب الثانية.. وهذه مواصفاته ومدته
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن ‏اليوم ‎الجمعة هو أول موسم العقرب الثانية والتي يسميها أهالينا رحمهم الله بـ”عقرب الدم”.

وأكد “الزعاق”، أن في هذا الموسم تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع ومع نهاية العقارب الثلاث تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر، ومدة الدم 13 يوماً وتخلفها الدسم.

وأضاف : العقارب ثلاثة ، الأول برد بالليل وبالنهار ، والثاني برد بالليل ومعتدل بالنهار ، والثالثة معتدلة بالليل ومعتدلة بالنهار

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