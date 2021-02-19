حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

تواصل – فريق التحرير :
تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب (750) ألف قرص أمفيتامين بمنفذ الخفجي الحدودي.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (750) ألف قرص أمفيتامين.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية .
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.