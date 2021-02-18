ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة بجدة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.
وقالت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه بمشاركة الجهات المعنية تم ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية”.
#أمانة_جدةبمشاركة الجهات المعنية تضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية
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— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)February 18, 2021