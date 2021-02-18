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ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة بجدة

ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وقالت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه بمشاركة الجهات المعنية تم ضبط مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية”.

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