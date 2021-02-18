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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«أمن الدولة» توضح مهام الإدارة العامة للتحريات المالية

«أمن الدولة» توضح مهام الإدارة العامة للتحريات المالية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازا مركزيا وطنيا”.

أبرز المهام

– العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.

– تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب

– تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.

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