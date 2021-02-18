«أمن الدولة» توضح مهام الإدارة العامة للتحريات المالية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازا مركزيا وطنيا”.

أبرز المهام

– العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.

– تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب

– تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.