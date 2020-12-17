«التقاعد» تحدد آلية وخطوات الاستفادة من خدمة «تغيير حالة مستفيد»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن آلية وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وقالت التقاعد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل”.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

– الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

– الضغط على زر تسجيل الدخول.

– اختيار تغيير حالة مستفيد من قائمة الطلبات الجانبية.

– تعبئة البيانات.