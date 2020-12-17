الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إطلاق مشروع «دار سمو» شمال جدة.. رابط الحجز والمعاينة

إطلاق مشروع «دار سمو» شمال جدة.. رابط الحجز والمعاينة
0

تواصل – واس:

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع “خيالا – دار سمو” ضمن مشروع “خيالا” بحي الحمدانية شمال محافظة جدة – أحد المشروعات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص -، وذلك خلال زيارة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمركز سكني الشامل بجدة، ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات السكنية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد مشروع “دار سمو” الذي تنفذه شركة سمو العقارية ضمن مشروع خيالا المطور من قبل الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد المشروع على مساحة 104,766م2، ويوفّر 412 وحدة سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، حيث يعد المشروع متكامل الخدمات بموقع مميز بحي الحمدانية شمال جدة بالقرب من طريق الحرمين السريع، ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويأتي مشروع “دار سمو” بنظام “فيلا ودوبلكس وتاون هاوس” بأربعة نماذج مختلفة، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة المشروع زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر تطبيق سكني ومنصته من خلال الرابط (اضغط هنا).

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشروع دار سمو يأتي امتداداً لإسهام الشركة في خطط ومستهدفات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، الذي يوفر معايير جودة الحياة وجميع الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين،من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والوحدات السكنية التي تساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني” ضمن أحياء سكنية نموذجية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاية في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخرًا مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي جميع احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.

 

مواد ذات صلة

القبض على قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه على أحد الطرق بجدة

القبض على قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه على أحد الطرق بجدة

اعتداء إرهابي بقارب مفخخ على سفينة نقل وقود في جدة

اعتداء إرهابي بقارب مفخخ على سفينة نقل وقود في جدة

مجلس الأمن يندد بالهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على المنشآت النفطية بجدة

مجلس الأمن يندد بالهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على المنشآت النفطية بجدة

امرأة تقتحم مطعماً بسيارتها في جدة (فيديو)

امرأة تقتحم مطعماً بسيارتها في جدة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>