الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يقع الطلاق برسالة عبر «الواتساب»؟.. الشيخ المطلق يجيب

هل يقع الطلاق برسالة عبر «الواتساب»؟.. الشيخ المطلق يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب.

وقال الشيخ المطلق، في برنامج فتاوى على قناة “السعودية”: “بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق”.

وأضاف “أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم احد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر، فإن كانت عدتها بالحيض فلا ينظر بالأشهر ولكن ثلاث حيضات، فإذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وانتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا تنفع رجعته لها”.

مواد ذات صلة

كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

ما حُكم إخراج الزكاة عن القرض؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

ما حُكم إخراج الزكاة عن القرض؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

هل يجوز الجمع بين الصلوات حال هطول الأمطار الغزيرة؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين الصلوات حال هطول الأمطار الغزيرة؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)

ما حُكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي؟.. الشيخ «المطلق» يوضح (فيديو)

ما حُكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي؟.. الشيخ «المطلق» يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة