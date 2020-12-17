هل يقع الطلاق برسالة عبر «الواتساب»؟.. الشيخ المطلق يجيب

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أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب.

وقال الشيخ المطلق، في برنامج فتاوى على قناة “السعودية”: “بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق”.

وأضاف “أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم احد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر، فإن كانت عدتها بالحيض فلا ينظر بالأشهر ولكن ثلاث حيضات، فإذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وانتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا تنفع رجعته لها”.