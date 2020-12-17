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الإعلام المرئي والمسموع: إطلاق المرحلة الأولى لتمكين المؤسسات الإعلامية

الإعلام المرئي والمسموع: إطلاق المرحلة الأولى لتمكين المؤسسات الإعلامية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في قطاع الإعلام وتنمية مهاراتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بدايةً بـ100 شاب وشابة وبهدف الوصول إلى 5,000 متدرب بنهاية 2021، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من برنامج تمكين المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في قطاع الإعلام وتنمية مهاراتهم في مجال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى، بالتعاون مع Google”.

 

 

 

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