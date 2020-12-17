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7 مؤشرات تدل على تلف طرمبة البنزين.. نصائح مهمة للحفاظ عليها

7 مؤشرات تدل على تلف طرمبة البنزين.. نصائح مهمة للحفاظ عليها
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء السيارات على أهمية طرمبة البنزين أو ما يعرف بـ “مضخة الوقود” في كفاءة أداء السيارة، محذرين من خطورة إهمال الاهتمام بها أو تعرضها للتلف.

وفي حال تعرض طرمبة البنزين للتلف فإنها تسبب الكثير من الأعطال والمشاكل عند قيادتك السيارة على الطريق، وقد تصل إلى إيقاف السيارة بالكامل عن العمل، لذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية مؤشرات تلف طرمبة البنزين وكيفية الحفاظ عليها.

ويوضح خبراء السيارات أن من أبرز مؤشرات تعرض طرمبة البنزين للتلف ما يلي:

– ملاحظة صعوبة تشغيل محرك السيارة – تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ

– ملاحظة ضعف عزم السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

– ظهور بعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة

– ارتفاع حرارة المحرك بشكل دائم، خاصة بعد السير لمسافات طويلة

– إضاءة لمبة تحذير فحص المحرك عند وضع التشغيل

– استهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين

– صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل

نصائح للحفاظ على كفاءة أداء طرمبة البنزين:

• عدم ترك خزان الوقود شبه فارغ بشكل دائم، كي لا تسحب الطرمبة الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان

• اختيار نوعية البنزين التي توصي به الشركة المصنعة للسيارة.

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