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«النيابة» تحذر من تسريب بيانات أصول المدين والتضليل بأسعار المزادات

«النيابة» تحذر من تسريب بيانات أصول المدين والتضليل بأسعار المزادات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنه يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي ‏طبقاً للمصالح المحمية جزائياً لأحكام التنفيذ.

وأضافت النيابة: “لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، فيما يُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره”.

وتابعت: “أنه يعاقب بالسجن الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي أن الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا خل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها، وإذا تعمد المقوم أو وكيل البيع أو المشارك في المزاد التأثير على السعر”.

وأوضحت النيابة العامة “أن مدة العقوبة تصل إلى 3 سنوات، حيث أنها تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

 

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