توقعات طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد حائل وعرعر أقل درجة حرارة وهي 7 مئوية.