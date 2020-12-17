الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد حائل وعرعر أقل درجة حرارة وهي 7 مئوية.

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ10 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ10 مساءً

توقعات طقس اليوم : أمطار متفرقة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس اليوم : أمطار متفرقة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مناطق المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>