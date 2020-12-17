الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرارات جديدة لتنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي

قرارات جديدة لتنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العام اليوم الخميس، قرارات بشأن تنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، إنه نظراً لأهمية تنظيم الزيارة على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- والصلاة في الروضة الشريفة واستقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات ومراعاة تكثيف الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القرارات التالي:

أولاً : تغيير مسمى (إدارة شؤون الزيارة) إلى (إدارة شؤون الزائرين).

ثانياً : تغيير مسمى (الإدارة العامة للحشود) إلى (الإدارة العامة للحشود والتفويج).

ثالثاً: إنشاء إدارة بمسمى (إدارة تنظيم الزيارة والتفويج) وترتبط بالإدارة العامة للحشود والتفويج.

رابعاً: تقوم إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بتنظيم السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- والصلاة في الروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

خامساً: يُنقل العدد الكافي من الموظفين إلى إدارة تنظيم الزيارة والتفويج حسب المهام المُكلف بها.

سادساً: تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بإعداد بيان بالمهام المناطة بهذه الإدارات وذلك خلال شهر من تاريخه.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه اعتباراً من تاريخه.

مواد ذات صلة

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».. تلاوة للشيخ «الحذيفي» من صلاة الفجر

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».. تلاوة للشيخ «الحذيفي» من صلاة الفجر

«السديس» يُدشن بطاقة تسهيل لدخول وخروج المصلين بالمسجد النبوي

«السديس» يُدشن بطاقة تسهيل لدخول وخروج المصلين بالمسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: أذية المسلمين تشمل أذيتهم في المصالح والممتلكات العامة (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: أذية المسلمين تشمل أذيتهم في المصالح والممتلكات العامة (فيديو)

«السديس» لمنسوبي «شؤون الحرمين»: علينا أن نسارع في التطور التقني ولا مكان للمتأخرين

«السديس» لمنسوبي «شؤون الحرمين»: علينا أن نسارع في التطور التقني ولا مكان للمتأخرين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>