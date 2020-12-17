قرارات جديدة لتنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي

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أصدر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العام اليوم الخميس، قرارات بشأن تنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، إنه نظراً لأهمية تنظيم الزيارة على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- والصلاة في الروضة الشريفة واستقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات ومراعاة تكثيف الاحترازات الوقائية ضد فايروس كورونا لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القرارات التالي:

أولاً : تغيير مسمى (إدارة شؤون الزيارة) إلى (إدارة شؤون الزائرين).

ثانياً : تغيير مسمى (الإدارة العامة للحشود) إلى (الإدارة العامة للحشود والتفويج).

ثالثاً: إنشاء إدارة بمسمى (إدارة تنظيم الزيارة والتفويج) وترتبط بالإدارة العامة للحشود والتفويج.

رابعاً: تقوم إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بتنظيم السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- والصلاة في الروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

خامساً: يُنقل العدد الكافي من الموظفين إلى إدارة تنظيم الزيارة والتفويج حسب المهام المُكلف بها.

سادساً: تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بإعداد بيان بالمهام المناطة بهذه الإدارات وذلك خلال شهر من تاريخه.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه اعتباراً من تاريخه.