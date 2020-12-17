الرياض.. ضبط 6 مخالفين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على 6 مخالفين بنجلاديشيين، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري تعود ملكيته لمواطن مكّنهم من ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متّخِذين من متجر للقرطاسية جنوب مدينة الرياض مقرّا لجمع الأموال من بني جلدتهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (44,845) ريال.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.