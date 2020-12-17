الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأمن العام» يحذر من إعلانات الاستثمار الوهمية: «لا تكن ضحية التضليل»

«الأمن العام» يحذر من إعلانات الاستثمار الوهمية: «لا تكن ضحية التضليل»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام، المواطنين والمقيمين من مخاطر إعلانات الاستثمار الوهمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا تنخدع بإعلانات الاستثمار المتنكرة خلف شخصيات وأسماء معروفة، تأكد منها ولا تكن أحد ضحايا التضليل”.

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام من خطورة التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا.

وأشار الأمن العام إلى أن هذه الشركات تروج لنفسها من خلال إعلانات مدفوعة، مطالبا بالحذر منها والتبليغ عنها.

مواد ذات صلة

المملكة الأولى عربياً والـ15 عالمياً في الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية

المملكة الأولى عربياً والـ15 عالمياً في الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية

ضبط 101 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق

ضبط 101 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق

الإطاحة بعصابات سرقة الأموال وعملاء البنوك والاحتيال على العاملين

الإطاحة بعصابات سرقة الأموال وعملاء البنوك والاحتيال على العاملين

«الأمن البيئي»: ضبط 36 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

«الأمن البيئي»: ضبط 36 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>