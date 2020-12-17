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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف إدارية شاغرة بـ«هيئة المحتوى المحلي».. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بـ«هيئة المحتوى المحلي».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، المسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي أول الشراكات الوطنية, National Partnerships Sr. Specialist

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، العلاقات العامة أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

2 – أخصائي خدمات المواهب, Talent Services Specialist

  • درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية
  • خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه (يفضل من لديهم شهادة CIPD).

– ومن ضمن شروط التقديم على الوظائف ما يلي:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
  • توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.

– وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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