وظائف إدارية شاغرة بـ«هيئة المحتوى المحلي».. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، المسميات والشروط التالية:
1 – أخصائي أول الشراكات الوطنية, National Partnerships Sr. Specialist
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، العلاقات العامة أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
2 – أخصائي خدمات المواهب, Talent Services Specialist
- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه (يفضل من لديهم شهادة CIPD).
– ومن ضمن شروط التقديم على الوظائف ما يلي:
- سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.
– وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).