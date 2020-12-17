احرص على تناولها.. أطعمة تساعدك على علاج العديد من الأمراض

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كشفت دراسة طبية نشرت مؤخراً عن وجود مجموعة من الأطعمة تساعد على علاج العديد من الأمراض، حيث تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأمراض المختلفة سواء كانت حادة أم مزمنة.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تحارب العديد من الأمراض بشكل فائق، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

الهليون لارتفاع ضغط الدم

يحتوي الهليون على مكون طبيعي مدر للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح. هذا مفيد للأشخاص الذين يعانون من الوذمة الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد فيتامينات ب الموجودة في الهليون في مكافحة التدهور المعرفي والاكتئاب. إذا كنت تعاني من النقرس، فاحرص على تقليل استهلاكك إلى الحد الأدنى من الهليون لأنه يحتوي على البيورينات، والتي يمكن أن تسبب نوبات مؤلمة.

الشاي للالتهابات

تقوم مادة كيميائية في الشاي، تدعى لاتيانين بتوسع خلايا جاما دلتا التائية (خلايا الدم المناعية التي تشكل خط الدفاع الأول للجسم ضد جميع أنواع العدوى) بنسبة تصل إلى خمسين ضعفًا. ومع ذلك، يمكن للشاي أن يخفض امتصاص الحديد بنسبة تزيد عن 80٪ عند تناول وجبة غنية بالحديد. شرب الشاي بين الوجبات أو إضافة الليمون يقلل من هذا التأثير.

البصل لسرطان الرئة

أفادت دراسة أجرتها مجلة المعهد الوطني للسرطان عن وجود علاقة قوية بين تناول كميات كبيرة من الفلافونويد الغذائية، مثل تلك الموجودة في البصل، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة. قد يساعد البصل أيضًا في تعزيز الكوليسترول الجيد(HDL).

الجبن لصحة الأسنان

تغطي الدهون الموجودة بشكل طبيعي في معظم الأجبان أسنانك وتعمل كحاجز طبيعي ضد البكتيريا. يحتوي الجبن أيضًا على بروتين الكازين الذي يوفر حماية طبيعية للأسنان. لكن الجبن القديم، مثل الجبن الأزرق وجبن كاممبرت، يمكن أن يسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس.

الليمون لعلاج حصى الكلى

يساعد حمض الستريك الموجود في عصائر الليمون على درء بعض أنواع حصوات الكلى عن طريق تقليل إفراز الكالسيوم في البول. قشرة الليمون غنية أيضًا بمركب يسمى روتين، والذي يمكن أن يقوي جدران الأوردة والشعيرات الدموية، مما يقلل من آلام الدوالي.

الموز لعلاج الاكتئاب والقلق

تحتوي الموزة المتوسطة الحجم على 30٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 6، والذي يساعد الدماغ على إنتاج السيروتونين الناضج. كما أنه يمنحك مادة التربتوفان التي تخفف الاكتئاب والقلق.

الخردل لتقوية العظام

يحتوي الخردل على المنغنيز والفوسفور، مما يساهم في تقوية العظام والأسنان. كما يوفر الخردل السيلينيوم، الذي قد يقي من السرطان وأمراض القلب، والمغنيسيوم الذي يساعد في تقليل الالتهاب وضغط الدم وسكر الدم.

النخالة لعلاج التهاب الرتج

يمكن أن يساعد تضمين نخالة القمح في نظام غذائي غني بالألياف في منع التهاب الرتج، وهو اضطراب معوي تصاب فيه الجيوب الصغيرة المنتفخة من جدار القولون بالعدوى أو الالتهاب. ومع ذلك، فإن حمض الفيتيك الموجود في النخالة الخام يمنع امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد والزنك والمعادن الهامة الأخرى.