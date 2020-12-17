أسعار النفط تصعد لأعلى مستوياتها لأول مرة منذ 9 أشهر

تواصل – وكالات :

صعد النفط ، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته في 9 أشهر ، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا- 1.4 بالمئة – إلى51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أوما يعادل 1.5 بالمئة إلى 48.53 دولار للبرميل. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

ونقلت رويترز عن إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك قوله “جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط”.