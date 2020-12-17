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تعرّف على أبرز أعراض الإصابة بـ«الشقيقة».. وهذه طرق العلاج

تعرّف على أبرز أعراض الإصابة بـ«الشقيقة».. وهذه طرق العلاج
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن أبرز الأعراض للإصابة بمرض “الشقيقة”، مؤكدة أنها تكون مؤلمة ومزعجة، وتظهر في شكل صداع شديد في أحد جانبي الرأس مع الإحساس بالنبض، ويزداد سوءاً عند الحركة.

وأشارت المدينة إلى أن أعراض “الشقيقة” تشمل أيضا ضعف التركيز، ونبضاً حول العينين والرأس، مضيفة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها، وغالبا تظهر الأعراض على من هم في مرحلة المراهقة. 

ولفتت إلى أن علاج “الشقيقة” يتم من خلال تناول أدوية لتخفيف الأعراض، والراحة مع إبقاء العينين مغلقتين، ووضع قماش بارد أو ثلج على الجبين أو خلف الرقبة.

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