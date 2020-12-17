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شاهد.. ماذا قالت أول مواطنة حصلت على لقاح كورونا؟

شاهد.. ماذا قالت أول مواطنة حصلت على لقاح كورونا؟
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تواصل- فريق التحرير:

قالت أول مواطنة حصلت على لقاح فيروس كورونا إنها تتقدم بالشكر والتقديم لحكومة المملكة التي وفرت اللقاح للجميع.

وأكدت المواطنة أنها أسعد إنسانة اليوم عقب تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمملكة ، وقد تلقى مواطن ومقيم أول جرعة من اللقاح وذلك في مركز التطعيم بالرياض .

جدير بالذكر أن الدفعة الثانية من اللقاح قد وصلت أمس الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

 

 

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