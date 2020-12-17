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بالفيديو.. وزير الصحة: لقاح كورونا ليس إجبارياً وسيكون هناك مراكز تطعيم في كافة المناطق

بالفيديو.. وزير الصحة: لقاح كورونا ليس إجبارياً وسيكون هناك مراكز تطعيم في كافة المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن اليوم بداية انفراجة لأزمة كورونا -بإذن الله- ، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين لرعايته أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة ، وحرصه على صحة المواطن والمقيم ووضع شعار لميزانية 2021 وهو صحة وطن .

كما شكر سمو ولي العهد على حرصه ومتابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة وتطبيق أعلى الاحترازات للحفاظ على صحة الجميع ، وكذلك توفير اللقاحات بعدالة على الجميع .

وأضاف : ” كنت أتابع خلال الأشهر الـ 9 الماضية بقلق أعداد المصابين ، ولكن اليوم سأبدأ وبسعادة أتابع أرقام من تلقوا التطعيم” .

وأوضح الربيعة أن مركز اللقاحات الذي تم تخصيصه لتلقي التطعيم يحتوي على 550 عيادة ، لإعطاء أكبر عدد من اللقاحات ، وسوف يكون هناك مزيد من المراكز في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن المملكة تبحث عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق.

من جهة أخرى، أكد الربيعة أن اللقاح سيكون اختيارياً وليس إجبارياً،

مشيراً إلى أن حملة التطعيم سوف تستمر لعدة أشهر.

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