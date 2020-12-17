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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات مرتبطة بإيران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات مرتبطة بإيران
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تواصل – وكالات :

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات مرتبطة بإيران.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأميركية اليوم، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، في نقل منتجات بترولية من إيران، إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذي رئيسي للشركة ، بحسب سكاي نيوز .

وأفاد البيان أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على أربعة كيانات أخرى، بسبب نشاطها في تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي لتقويض قدرة النظام الإيراني على إلحاق انتهاكات لحقوق الإنسان بالشعب الإيراني، مشيراً إلى أن تغييراً جذرياً فقط في سلوك النظام الإيراني يمكن أن يوفر مساراً نحو تخفيف العقوبات.

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