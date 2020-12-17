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متحدث الإسكان: المواطن يستطيع تملك وحدة سكنية بـ250 ألف ريال (فيديو)

متحدث الإسكان: المواطن يستطيع تملك وحدة سكنية بـ250 ألف ريال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

قال متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم، إن الوزارة تمكنت من خدمة مليون أسرة عبر برنامج “سكني” منذ بداية عام 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح السويلم خلال برنامج ” الراصد” ، أن المواطن يستطيع حاليا تملك وحدة سكنية بمبلغ 250 ألف ريال فقط.

وأشار إلى أن الوزارة توفر عروضا عديدة للمواطنين منها إمكانية البناء الذاتي عند تملكه أو حصوله على قطعة أرض من الوزارة.

وأكد السويلم إلى أن الوزارة سهلت الاستفادة من خدماتها إلكترونيا، لإنهاء إجراءات الحصول على المسكن من حجز المشاريع والمخططات واختيارها.

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