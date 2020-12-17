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«سامسونج» تكشف مصير سلسلة هواتف «جالاكسي نوت»

«سامسونج» تكشف مصير سلسلة هواتف «جالاكسي نوت»
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تواصل – وكالات :

ذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤول في شركة “سامسونغ”، أن العملاق الكوري الجنوبي يستعد لطرح سلسلة من هواتف “غالاكسي نوت”، خلال العام المقبل، وهو ما ينفي “عمليا” شائعات تم تداولها بشأن توقف محتمل لهذه الأجهزة.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن شركة “سامسونغ” تتجه إلى تزويد هواتف “غالاكسي نوت” المقبلة بأفضل المزايا التي تلقى إعجاب وارتياح المستخدمين، بحسب مسؤول في سامسونغ لم يكشف عن اسمه ، بحسب سكاي نيوز .

وأورد المسؤول أن الشركة ستواصل التزامها بتقديم أفضل تجربة استخدام، كما أنها مستمرة في الإصغاء إلى الزبائن وأخذ رأيهم في الحسبان من أجل التطوير.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، كلام المسؤول في سامسونغ، دون أن تشير إلى اسمه ولا إلى الوظيفة التي يشغلها على وجه التحديد.

وتأتي هذه التقارير في وقت حقق هاتف “نوت 20 إلترا” إعجابا وسط المستخدمين، رغم سعره الذي وصفه البعض بالباهظ.

أما هاتفا “غالاكسي زي” و”فولد 2″ فأظهرا أن الهواتف القابلة للطي ربما تسجل نجاحا كبيرا فتنتقل إلى صدارة الهواتف التي تنتجها “سامسونغ”.

وفي غضون ذلك، يرتقب أن تعلن شركة سامسونغ” عن هاتفها المرتقب “غالاكسي إس”، في يناير المقبل، وهو مبكر مقارنة بالمألوف في محطات سابقة.

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