وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب رعاية أولية/ طب الأسرة (عدد 6 وظائف/ حفر الباطن).
– طبيب نائب أول/ الروماتيزم (الرياض).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.