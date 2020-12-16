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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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تهور وسرعة جنونية.. ضبط قائد مركبة بالطائف (صور)

تهور وسرعة جنونية.. ضبط قائد مركبة بالطائف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، مساء أمس الأربعاء، ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

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