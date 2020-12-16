وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار الملك خالد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصلت مساء أمس الأربعاء، الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى مطار الملك خالد بالرياض.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق، عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مشيراً إلى أن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع.

وقال الربيعة خلال الجلسة الحوارية بملتقى الميزانية 2021م، أمس الأربعاء: “كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل”، مؤكداً أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا.

وأوضح الربيعة، أن عدد أسرة العناية ارتفع 60% خلال أشهر، موضحاً أن المملكة لديها خبرات متراكمة كبيرة للتعامل مع الأزمات من موسم الحج.