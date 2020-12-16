«المرور» يضبط قائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة متهور لم يلتزم بالمسافة القانونية وبينه وبين مركبة أخرى.
وقالت الإدارة، ردا على شكوى قائد مركبة وثق بالفيديو مخالفة القائد المتهور وعدم التزامه بقواعد المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظامhttps://t.co/jYTokyzoispic.twitter.com/ocy85ha46i
— المرور السعودي (@eMoroor)December 16, 2020