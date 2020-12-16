الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يسبب كورونا العقم للرجال؟ دراسة تحسم الجدل

هل يسبب كورونا العقم للرجال؟ دراسة تحسم الجدل
0

تواصل – وكالات:

نفت دراسات حديثة وجود أي علاقة بين فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والصحة الجنسية لدى الرجال.

وقالت الدكتورة ليلى آدميان، أخصائية الأمراض النسائية، إن ما يتم تداوله بشأن تسبب عدوى فيروس “كورونا” لمرض العقم لدى الرجال ليس صحيحاً.

وأضافت “حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، تؤثر بصورة مباشرة في تكوين الحيوانات المنوية وتكوين الأمشاج وتطور العقم”.

وتابعت “انتشر فيروس كورونا المستجد قبل تسعة أشهر فقط، ومن السابق لأوانه الجزم بوجود هذا التأثير. لذلك يخطط لإجراء دراسة تفصيلية لتأثير هذا الفيروس في الجهاز التناسلي، وفقا لقناة “روسيا 24” التلفزيونية.

وتابعت آدميان لن يؤثر الفيروس التاجي المستجد في النساء اللواتي تعافت من “كوفيد -19” ويرغبن بالحمل، ولن تحدث لديهن مضاعفات إلا المحتملة من شدة مسار المرض أو بسبب المتلازمة الالتهابية.

مواد ذات صلة

وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار الملك خالد (فيديو)

وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار الملك خالد (فيديو)

وكيل وزارة الصحة يزف بشرى سارة بشأن «لقاح كورونا» (فيديو)

وكيل وزارة الصحة يزف بشرى سارة بشأن «لقاح كورونا» (فيديو)

«الصحة»: تسجيل 180 إصابة جديدة بـ«كورونا» و199 حالة تعافي و11 وفاة

«الصحة»: تسجيل 180 إصابة جديدة بـ«كورونا» و199 حالة تعافي و11 وفاة

وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا

وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>