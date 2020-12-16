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لمرضى القولون العصبي.. أعشاب تحسن الأعراض وتخفف الألم

لمرضى القولون العصبي.. أعشاب تحسن الأعراض وتخفف الألم
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل القولون والجهاز الهضمي التي تسبب حالة من الأرق والقلق، ويلجأ البعض لتناول للأدوية، فيما ينصح الأطباء بشرب الأعشاب لدورها الفعال في تهدئة الحالة بعيدا عن الأعراض الجانبية للأدوية الكيميائية.

وفي هذا السياق، نصح د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بتناول مشروب النعناع لتهدئة القولون العصبي.

وقال الذيابي: “إن النعناع من الأعشاب المفيدة للمصابين بالقولون العصبي، إذ يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وبالتالي تحسين أعراض القولون خصوصًا الألم”.

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