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وظائف شاغرة بـ «الهيئة الملكية للجبيل».. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ «الهيئة الملكية للجبيل».. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عن توفر (6) وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في السكرتارية الطبية، للعمل في (برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل) ، وفق التفاصيل التالية:

– المسمى الوظيفي : سكرتير طبي (6 وظائف)

– الشروط:

• درجة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية
• تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كسكرتير طبي
• خبرة لا تقل عن سنتين في أداء واجبات السكرتارية في مؤسسة كبرى أو مستشفى أو مركز رعاية صحية.
• إجادة اللغة الإنجليزية.
• إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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