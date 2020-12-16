«بيتكوين» تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في التاريخ

تواصل – وكالات:

تجاوزت عملة بتكوين حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث قفزت بتكوين 4.5 بالمئة إلى 20 ألفا و440 دولارا، لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 بالمئة هذا العام.

ويأتي ارتفاع العملة المشفرة بدعم طلبات كبار المستثمرين الذين تجتذبهم فرص الكسب السريع وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات أن تصبح أداة دفع رائجة.

كما شهدت موجة صعود بِتكوين تدفقا ضخما للعملة إلى أمريكا الشمالية من شرق آسيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين أمريكيين كبار كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل، بحسب “رويترز” .

هذا ويتزامن صعود بِتكوين، التي يراها بعض المستثمرين ملاذا آمنا محتملا، مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة.