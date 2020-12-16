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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لقاح كورونا وتراجع الدولار يدفعان أسعار النفط للارتفاع

لقاح كورونا وتراجع الدولار يدفعان أسعار النفط للارتفاع
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تواصل – وكالات:

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض كوفيد-19، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 51.01 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 47.83 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار أمس الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.

في الوقت نفسه يبدو أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة مودرنا بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه آمن وفعال.

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