الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شرطة الرياض: الإطاحة بوافديْن خطفا آخر وطلبا فدية 10 آلاف ريال من ذويه لإطلاق سراحه (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بوافديْن خطفا آخر وطلبا فدية 10 آلاف ريال من ذويه لإطلاق سراحه (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية، بعد أن قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، وتواصلا مع ذويه في بلاده وطالبوهم بدفع فدية قدرها 10 آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه.

ووفقاً لإجراءات الاستدلال البحثية فقد أسفرت عن كشف هوية الجناة، والقبض عليهما بحي منفوحة في الرياض.

وقد أقرا بما نسب إليهما من اتهام وأرشدا على موقع المجني عليه، حيث عُثر عليه عليه في منزل مهجور بحي الديرة وهو مكبل اليدين والقدمين، فيما تم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

مواد ذات صلة

ضبط 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات تحت تهديد السلاح بالرياض

ضبط 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات تحت تهديد السلاح بالرياض

ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

بالانفوجراف.. 4 حالات يُمنع فيها التبرع بالدم

بالانفوجراف.. 4 حالات يُمنع فيها التبرع بالدم

انقلاب سيارة إثر تصادم مروع بالرياض وهروب المتسبب في الحادث (فيديو)

انقلاب سيارة إثر تصادم مروع بالرياض وهروب المتسبب في الحادث (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>