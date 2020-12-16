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«أبل» تُطلق ساعتها الجديدة بميزة تحافظ على صحة القلب

«أبل» تُطلق ساعتها الجديدة بميزة تحافظ على صحة القلب
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة “أبل” ساعتها الذكية الجديدة بنظامwatchOS 7.2والذي سيتيح  للمستخدمين مراجعة “مستوى لياقة القلب” والحصول على تنبيهات عندما يكون هنالك مشاكل صحية في القلب.

وستقوم الميزة الجديدة بتصنيف لياقة القلب، على أنها عالية أو أعلى من المتوسط​​أو أقل من المتوسط​​أو منخفضة. وعندما تعطي ساعة آبل تنبيهًا منخفض المستوى للمستخدم، فإنها ستقترح أيضًا طرقًا لتحسينه وتوصي بزيارة الطبيب.

وقالت الدكتورة سومبول ديساي، نائب رئيس الشؤون الصحية في شركة آبل: “إن مستوى لياقة القلب أمر مهم لأنه مؤشر قوي على صحتك العامة، ويلخص مدى جودة استخدام جسمك للأكسجين.

وباستخدام ميزةwatchOS 7.2، يمكن لساعة آبل قياس نطاق موسع من لياقة القلب خلال اليوم، قبل الميزة الجديدة، كان بإمكان ساعة آبل قياس المستويات المتوسطة إلى الأعلى من لياقة القلب، عندما يكون المستخدمون في نزهة في الهواء الطلق أو أثناء ممارستهم الجري أو التنزه.

 وتعتبر الميزة الجديدة هامة للغاية لأن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات لياقة القلب هم أولئك الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام، وعليهم معرفة مستوى لياقة القلب لديهم لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.

 

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