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بتداولات قيمتها 11 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

بتداولات قيمتها 11 مليار ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 61.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8721.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 372 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بي سي آي, والأصيل, والفخارية, وحلواني إخوان, وينساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, ونسيج, وساكو, وصناعة الورق, وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.07% .

فيما كانت أسهم شركات كيمانول, وزين السعودية، وسبكيم العالمية, وكيان السعودية, ومبكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المصافي, وفيبكو, والفخارية, وكيمانول، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 289.94 نقطة ليقفل عند مستوى 19978.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 166 ألف سهم تقاسمتها 538 صفقة.

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