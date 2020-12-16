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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا

وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا
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تواصل – فريق التحرير :

قال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أن خطط رؤية 2030 ساعدت في مواجهة تحديات أزمة كورونا .

وأضاف القصبي، خلال الجلسة الحوارية الثانية بملتقى ميزانية 2021 ، أن الوزارة قامت بتحديد 218 سلعة حساسة خلال جائحة كورونا .

وأوضح القصبي: ” أثناء الجائحة، تم تأسيس 36447 ألف متجر إلكتروني، بزيادة 171 % عن العام الماضي، الجائحة ولد منها فرص فبقدر ما كان هناك سلاسل للإمداد تولد الفرص لرواد الأعمال. ”

وتابع: ” كلمة حق أن شعار كلنا مسؤول رفعه كل مواطن، ورجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الوطنية استشعروا هذه المسؤولية”.

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