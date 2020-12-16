وظائف صحية شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

07:46

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».. تلاوة للشيخ «الحذيفي» من صلاة الفجر