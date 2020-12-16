وظائف صحية شاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني غسيل كلى (عدد 18 وظيفة).
– طبيب أخصائي/ جراحة الأطفال.
– طبيب نائب أول/ جراحة العظام.
– طبيب نائب/ جراحة العظام.
– فني جبس (عدد 8 وظائف).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.