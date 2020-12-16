مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء

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وافق مجلس الشورى، اليوم، خلال جلسته العادية التاسعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الكهرباء.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية.

وفي سياق آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات.

كما دعا المجلس، الخطوط السعودية إلى تفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وكذلك التأكد من توفر التجهيزات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس د.سامية بخاري ود. عالية دهلوي وعضو المجلس السابق أ.لينا آل معينا و د.نورة المساعد.