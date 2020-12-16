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بشرى سارة من وزير الصحة: وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة

بشرى سارة من وزير الصحة: وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مشيراً إلى أن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع.

وقال الربيعة خلال الجلسة الحوارية بملتقى الميزانية 2021م، اليوم الأربعاء: “كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل”، مؤكداً أن المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة كورونا.

وأوضح الربيعة، أن عدد أسرة العناية ارتفع 60% خلال أشهر، موضحاً أن المملكة لديها خبرات متراكمة كبيرة للتعامل مع الأزمات من موسم الحج.

 

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