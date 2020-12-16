الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: أكثر من 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح «كورونا»

«الصحة»: أكثر من 150 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح «كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير :

قالت وزارة الصحة: إن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس وحتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من ( 150 ) ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لإجتيازه مراحل إختبار اللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠ ، وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

مواد ذات صلة

وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا

وزير التجارة: تأسيس أكثر من 36 ألف متجر إلكتروني خلال جائحة كورونا

«الصحة» توضح 10 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» (فيديو)

«الصحة» توضح 10 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» (فيديو)

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا الجديد المكتشف في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا الجديد المكتشف في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر

مصادر: «الصحة» تضع خطة لمنع تسرب لقاح كورونا لجهات غير معنية بصرفه

مصادر: «الصحة» تضع خطة لمنع تسرب لقاح كورونا لجهات غير معنية بصرفه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>