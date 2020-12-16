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دراسة طبية تكشف عن مضاعفات جديدة لداء السكري على المرضى

دراسة طبية تكشف عن مضاعفات جديدة لداء السكري على المرضى
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 تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية جديدة نشرها المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا عن عضو جديد يتأثر بمضاعفات داء السكري.

 وبحسب الدراسة العلمية فإن داء السكري يهاجم الأسنان، حيث إنه يتسبب في عدم إمداد الأوردة الموجودة في اللثة بالدم على نحو كاف، ما يؤدي إلى فقدان الأنسجة القدرة على التصدي للبكتيريا بشكل سليم، ومن ثمّ يواجه المريض خطر الإصابة بعدة أمراض، من بينها التهاب دواعم السن.

وأضافت الدراسة أن السكري يتسبب أيضاً في الحد من كمية اللعاب بالفم، ما يؤدي إلى جفافه، الأمر الذي يُزيد من خطر تعرض مينا الأسنان للتسوس، لا سيما في منطقة عنق السن، إذ يُمكن للبكتيريا مهاجمتها في هذه الظروف بشكل أسرع.

ولتجنب ذلك، يوصي المركز مرضى السكري بمضغ العلكة الخالية من السكر، حيث يعمل ذلك على تحفيز سريان اللعاب بالفم، ما يؤدي إلى تخفيف الأحماض، التي تتكوّن منها البكتيريا المؤدية للتسوس.

وبشكل عام ينبغي أن يخضع مرضى السكري لفحص دوري لدى طبيب الأسنان كل ستة أشهر، مع مراعاة إطلاع الطبيب على طبيعة مرضهم.

وبطبيعة الحال يتعين عليهم أيضاً الالتزام باشتراطات النظافة والرعاية الصحية وضبط معدلات السكر بالدم لديهم على الدوام، مع مراعاة استشارة الطبيب على الفور بمجرد الإصابة بالتهابات أو نزيف في اللثة.

تجدر الإشارة إلى أنه من مضاعفات داء السكري أنه يؤثر على وظائف الكلي ويؤدي إلى الكبد الدهني، ويؤدى إلى التهاب الشبكية والأعصاب.

 

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