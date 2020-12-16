«الصحة» توضح 10 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة 10 حقائق مهمة عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد بالمملكة، وذلك لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامته وفاعليته وأهميته في حماية المجتمع والحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الوزارة في مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن اللقاح هو الحل الأمثل للقضاء على فيروس كورونا، وأن اللقاحات تعمل على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات، ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول لنتائج سريعة وآمنة.

وشددت على أن جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن، لا تحوي فيروساً نشطاً ولا يمكن أن تسبب المرض، مضيفة أن من بين عشرات اللقاحات المرشحة، وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية.

وأوضحت أنه في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات الناجحة، وأن جميع اللقاحات تخضع لاختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان، مشددة على أن أخذ اللقاح حماية للمواطن والمقيم وللمجتمع.

وأضافت أن الآثار الجانبية بعد اللقاح تكون طفيفة وتزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات، وأن جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الحمض النووي وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية.

وأهابت الوزارة بالجميع الاعتماد على المصادر الموثوقة، ومتابعة حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة بمنصات التواصل الاجتماعي، من أجل الوصول للمعلومات الصحيحة.