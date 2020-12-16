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«الصحة العالمية»: فيروس كورونا الجديد المكتشف في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا الجديد المكتشف في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر
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تواصل – رويترز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر ولكنه لا يمثل خطورة أكبر.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن يوم الاثنين تحديد ما وُصف بأنه “نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد”.

وأشار هانكوك أمام البرلمان إلى تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.

ولفت الوزير البريطاني في هذا السياق إلى أن “التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع”.

وشدد هانكوك على عدم وجود “حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا”، مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد.

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