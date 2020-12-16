بالفيديو.. هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على جدة

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تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، شملت أحياء مدينة جدة وضواحيها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة تشمل السواحل منها والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة.