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أبرزها الخضروات.. «الإحصاء»: تراجع أسعار 12 سلعة خلال الشهر الماضي

أبرزها الخضروات.. «الإحصاء»: تراجع أسعار 12 سلعة خلال الشهر الماضي
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع أسعار 12 سلعة خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفقاً لـ” الوطن” سجلت أسعار أغلب الخضراوات بالمملكة انخفاضاً خلال نوفمبر 2020، على أساس سنوي مقابل ارتفاع أسعار اللحوم والسمك، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 5.8% خلال نوفمبر على أساس سنوي، وهو نفس معدل التضخم في الشهر السابق أكتوبر 2020.

وأوضحت “الإحصاء” أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13%، والنقل بزيادة 8% بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات 11.6%.

وسجلت أسعار السمك بجميع أنواعها زيادة في أسعارها في نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار سمك طازج كنعد بنسبة 10.37% بواقع 59.49 ريالا. وارتفعت اللحوم الضأن الطازجة بزيادة 16.02% لتسجل 58.37 ريالا للكيلو، وارتفعت أسعار لحم الضأن المستوردة بنسبة 11.27% على أساس سنوي إلى مستوى 46.31 ريالا.

كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً، حيث سجل الدجاج الطازج المحلي 18.13% لمستوى 15.57 ريالا للكيلو، كما ارتفع سعر الدجاج المجمد المحلي والمجمد المستورد 18.16% و16.79% على التوالي لمستوى 14.12 ريالا و14.47 ريالا على الترتيب.

وزادت أسعار الحبوب، وشهدت أسعار الأرز البسمتي الأبيض الهندي ارتفاعا بنسبة 8.69%، إلى سعر 91.59 ريالا، وارتفعت أسعار دقيق القمح المحلي الأسمر بنحو 15.1%.

وواصلت أسعار الهيل ارتفاعها بالأسواق بنهاية الشهر الماضي، وارتفعت أسعار الهيل الهندي 74.65% ..

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